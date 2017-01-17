Москва, 17 января, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Россия против криминализации в качестве уголовного преступления посещений журналистами или просто частными лицами той или иной территории в том или ином регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году, комментируя арест российского блогера Александра Лапшина в Минске.

Александр Лапшин

Как передает корреспондент ИА REGNUM, Лавров также заявил, что Россия против того, чтобы экстрадировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране, в третью страну.

ИА REGNUM подробно писало о деле Лапшина, который имеет гражданство Израиля и России. Блогер был задержан 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана. Баку требует экстрадиции Лапшина, который несколько раз посещал Нагорный Карабах и детально освещал поездки в своем блоге. По словам задающего вопрос журналиста, вся вина Лапшина состоит в том, что он посетил Нагорный Карабах и там высказался в том смысле, что и в Нагорном Карабахе люди имеют право самостоятельно решать собственную судьбу.

«У нас был консульский контакт с Александром Лапшиным. Мы знаем, что он одновременно является гражданином Израиля. Израильские дипломаты тоже были с ним в контакте. Исходим из того, что будем предпринимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина Российской Федерации, который одновременно является гражданином Израиля», — сказал глава российской дипломатии.

В этой связи Лавров обратился к теме согласования параметров единого визового пространства между Россией и Белоруссией.

«Как вы знаете, у нас с Белоруссией Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан одной и другой стран во всех без исключения областях. Одной из таких сфер приложения наших нынешних усилий является согласование параметров единого визового пространства. Это требует единого миграционного пространства, это требует среди прочего определения единых списков лиц, которые нежелательны и желательны, это также требует единой политики в области экстрадиции. Мы надеемся, что сейчас этот вопрос актуален, потому что есть тема о договоренности между Белоруссией и ЕС о создании лагерей для нелегальных мигрантов на территории Белоруссии. Учитывая, что у нас нет с Белоруссией оформленной наземной, сухопутной границы, это создает вопросы и возможности для злоупотребления. Мы начинаем на эту тему диалог с нашими белорусскими коллегами. В принципе, мы уже давно ведем переговоры о единой миграционной политике. Сейчас, я думаю, все эти события требуют ускорить эти разговоры и привести, наконец, к каким-то результатам», — подчеркнул министр.

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Он еще раз напомнил, что имеется консульский доступ к гражданину России, который был задержан в Белоруссии. Россия вместе с израильтянами как с представителями страны его второго гражданства работает в тесном контакте.

При этом глава российского МИД не ответил на вопрос о том, как российская сторона оценивает события 29 декабря 2016 года на государственной границе Армении и Азербайджана, когда произошло массированное боестолкновение, в результате чего были погибшие и раненые.