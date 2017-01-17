Тегеран, 17 января, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Официальные представители 10 стран предложили посредничество, чтобы помочь разрядить напряженность в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией, заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает 17 января Reuters.

Al Jazeera English Спецназ Саудовской Аравии

Президент Ирана заявил, что Тегеран готов восстановить связи с Эр-Риядом, если Саудовская Аравия изменит свою региональную политику, «примет правильное решение» и завершит военную интервенцию в Йемен, также прекратит вмешательство во внутренние дела Бахрейна.

Напомним, отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились после казни шиитского проповедника Нимра аль-Нимра в Саудовской Аравии, осуществленной властями 2 января 2016 года. На следующий день разъяренная толпа разгромила саудовское посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде. В ответ королевство разорвало дипломатические отношения с ИРИ. Аналогичным образом поступили союзники Саудовской Аравии — Кувейт и Судан. Катар и ОАЭ ограничились отзывом послов из Тегерана.