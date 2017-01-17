Москва, 17 января, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Для ЦБ достаточным является ослабление российской валюты до отметки 61 рубль за доллар, в ближайшее время от регулятора можно ожидать действий, направленных против укрепления рубля. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 17 января зампред правления «Локо-Банка» Андрей Люшин, комментируя укрепление рубля к доллару до отметки 58,95 — минимума с июля 2015 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Укрепление рубля связано с тем, что инвесторы ожидают дальнейшего роста цен на нефть и поэтому активно вкладываются в российские активы. Стоит также не забывать, что рубль становится все более популярным для операций carry trade, приток «горячих денег» провоцирует его укрепление», — рассказал эксперт.

Однако в скором времени монетарные власти могут начать действовать с тем, чтобы не дать рублю укрепиться слишком сильно, предполагает Люшин. «Не факт, что будут предприняты какие-либо меры, возможно, регулятор ограничится вербальными интервенциями, поскольку для ЦБ достаточно ослабления курса до 61 рубля за доллар», — полагает Люшин.

Доллар на Московской бирже обновил 17 января полуторагодовой минимум к рублю на фоне дорогой нефти (56,8 доллара за баррель Brent). В ходе торгов курс доллара опустился до 58,95 рубля — минимума с июля 2015 года. При этом официальный курс доллара США, объявленный Банком России на 18 января, составляет 59,4 рубля.