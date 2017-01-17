Москва, 18 января, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, Госдума обсудит вопрос о наградах нижней палаты парламента, сообщает ИА REGNUM. Депутаты Госдумы могут получить право официально объявлять благодарности гражданам РФ и организациям. Получить почетную грамоту будет возможно только один раз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Парламентариям предстоит утвердить поводы, когда депутаты смогут направлять благодарственные письма гражданам РФ и организациям: за вклад в законотворческую деятельность; активное участие в общественно-политической деятельности; достижения в реализации социально значимых проектов и программ; просветительскую деятельность; духовно-нравственное воспитание граждан РФ; благотворительность; вклад в развитие экономики и производственной сферы на региональном и муниципальном уровнях.

Кроме того, депутаты обсудят изменение в положение о почетном знаке Госдумы «За заслуги в развитии парламентаризма». Руководитель аппарата Госдумы не сможет ходатайствовать о награждении.