Эр-Рияд, 17 января, 2017, 15:57 — ИА Регнум.



Плаха

Власти Саудовской Аравии казнили 17 января через отрубание головы осужденного за убийство мужчину. Он стал первым, в отношении кого в 2017 году применена высшая мера наказания, заявили в МВД страны. Об этом сообщает Le Figaro.

Казненным был Мамдух эль-Анзи, застреливший члена своего племени в городе Аръар, расположенном на севере страны близ иракской границы.

По данным агентства Agence France-Presse, за прошедший 2016 год в Саудовской Аравии было казнено 153 человека. Преступлениями, за которые в стране преступнику грозит смертная казнь, являются террористическая деятельность, убийство, изнасилование, вооруженное ограбление, а также торговля наркотиками.