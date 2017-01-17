Москва, 17 января, 2017, 15:51 — ИА Регнум. В 2016 году урожай картофеля в России превысил 31 млн тонн, порядка 80% которого выращивается малыми формами хозяйствования. Несмотря на то, что потребности внутреннего рынка практически полностью обеспечены за счет собственного производства, ранней весной картофель импортируется из других стран. Об этом сегодня. 17 января, заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев на совещании, посвященное вопросам развития селекции картофеля, сообщили в Минсельхозе РФ

PDPhotos Картофель

«С каждым годом доля импортного картофеля на российском рынке сокращается. В 2016 году в Россию завезли 300 тыс. тонн, почти в 2 раза меньше, чем годом ранее», — сказал министр и добавил, что при этом высока зависимость от зарубежной селекции — доля импортных семян картофеля достигает 80%.

«Необходимо детально разобраться с какими семенами работают наши сельхозпроизводители, какой потенциал имеется у отечественной селекции и как мы должны выстроить работу с нашими научно-исследовательскими институтами, чтобы через 5−7 лет российские аграрии могли использовать преимущественно отечественные семена картофеля», — заявил Ткачев.

Как отмечено, в настоящее время в сфере селекции и семеноводства на безвирусной основе картофеля действуют 24 научно-исследовательских учреждения подведомственных ФАНО России, координируемых ФГБНУ «Всероссийский НИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха» и 18 коммерческих организаций.

По итогам совещания Ткачев поручил доработать проект программы по развитию картофелеводства с учетом предложений представленных участниками совещания, а также рекомендовал отраслевым научно-исследовательским институтам усилить работу по селекции сортов картофеля, отвечающих современным потребительским свойствам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев заявлял, что «в период экономических сложностей единственная отрасль, которая демонстрирует устойчивый рост, — это сельское хозяйство». Медведев пообещал продолжить «курс на импортозамещение, потому что он даёт отличный результат».