Москва, 17 января, 2017, 15:45 — ИА Регнум. В Госдуме советуют генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, выразившему обеспокоенность в связи с декриминализацией побоев близкими лицами, не вмешиваться во внутренние дела России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января. В направленном в Госдуму письме генсек СЕ Ягланд выразил обеспокоенность в связи с намерением декриминализировать побои в семье.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Тревога (фрагмент). 1919

«Государственная дума принимает закон, направленный на либерализацию нашего уголовного законодательства, защиту прав граждан, восстанавливает справедливость в этом вопросе», — заявила первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Раиса Кармазина, указав на то, что в нижнюю палату российского парламента поступали многочисленные обращения, в том числе семейной общественности, общественных организаций, религиозных конфессий, которые просили принять этот закон.

«Господину Ягланду лучше обратиться к опыту европейских стран, где введена ювенальная юстиция, которая открыла широкую дорогу для вмешательства государства во внутрисемейные проблемы», — отметила депутат. «Для громадного количества семей это уже обернулось трагедией, когда детей, даже вопреки их воле, изымают у родителей, разрушаются семьи, нарушаются права человека. Этим должен заниматься европейский парламент, а Госдума будет работать в соответствии с волей своих избирателей», — говорит она.

Обеспокоенность Ягланда она расценила как «вмешательство во внутренние дела России».

Законопроект о декриминализации побоев близкими лицами Госдума может 20 января рассмотреть во втором чтении. Госдума в первом чтении приняла законопроект о декриминализации «шлепков». Инициативой исключаются из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторное совершенное данное деяние ответственность будет наступать по уголовному законодательству.