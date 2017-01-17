Москва, 17 января, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Российская делегация не примет участия в январской сессии ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По его словам, Совет Думы решил вычеркнуть из плана международной деятельности нижней палаты парламента участие в январской сессии ПАСЕ. «Принято принципиальное решение, что наша делегация на сессию ПАСЕ не поедет», — сказал депутат Госдумы.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию основных прав, прежде всего, права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов Ассамблеи.О том, что Россия не будет принимать участия в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году, заявил ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) по итогам встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом. «Конечно, мы не будем принимать участия в пленарных заседаниях (ПАСЕ), в работе профильных комитетов, но мы можем принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ», — заявил Слуцкий, выразив уверенность, что таких мероприятий в 2017 году «предстоит достаточно».

Спикер Госдумы ранее заявил, что Россия отказывается принимать участие в сессии ПАСЕ, пока в регламент организации не будут внесены изменения. Российская сторона требует изменения регламента ПАСЕ, чтобы исключить из него возможность лишения голоса той или иной делегации, как это произошло с российской.