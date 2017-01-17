Москва, 17 января, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Командующий батальоном «Север» Алибек Делимханов, допрашиваемый в Московском окружном суде по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, не смог пояснить, почему обвиняемый в преступлении Заур Дадаев уволился из батальона. Об этом 17 января сообщает RT.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

«Этим занимался не я, я не имею права увольнять офицеров», — ответил суду Делимханов. Кроме того, бывший командир подразделения не смог объяснить, каков порядок сдачи табельного оружия.

17 января суд приступил к допросу Делимханова. Ранее, 11 января, его уже вызывали для дачи показаний, однако тогда допрос не состоялся по причине плохого самочувствия Делимханова.

Напомним, убийство Бориса Немцова произошло 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В настоящий момент подозреваемыми по делу проходят пятеро: Анзор и Шадид Губашевы, Заур Дадаев, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алибек Делимханов является командующим 248-го специального моторизированного батальона «Север» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ. В этом батальоне ранее служил Заур Дадаев, а также Беслан Шаванов, подорвавший себя в Грозном после убийства Немцова. Заместителем Делимханова является проходящий по делу свидетелем Руслан Геремеев. Защита Немцова считает именно Геремеева организатором расправы над политиком.