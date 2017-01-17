Москва, 17 января, 2017, 14:43 — ИА Регнум. За последние три года увеличилось число производств модульных типовых ФАПов и врачебных амбулаторий — их стало реально возвести в любой части России в течение двух-трех недель. Стоимость их в разы меньше, поэтому каждый регион может себе позволить в течение нескольких месяцев устранить тот дефицит сельских объектов здравоохранения, который у него есть. Об этом сегодня, 17 января, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщили в Минздраве РФ.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

«Важно при этом, что вопросы с кадрами в сельской медицине тоже решаются эффективно в последние годы. Федеральная программа «Земский доктор» привела на село более 20 тыс. молодых специалистов — врачей. Ежегодно мы выпускаем из медицинских колледжей около 8 тыс. подготовленных фельдшеров», — отметила Скворцова.

«Многие регионы по аналогии с федеральной программой внедрили региональные программы «Земский фельдшер». Престиж профессии врача и медицинского работника со средним специальным образованием значительно повысился. Это и гарантирует наше дальнейшее развитие», — сказал она.