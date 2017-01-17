Москва, 17 января, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Участники рынка ждут 18 января первого отчета ОПЕК с момента заключения соглашения об ограничении добычи нефти. Оптимистические заявления могут отправить цены на нефть выше уровня 56 долларов за баррель, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Niagara Нефть

«В начале недели котировки нефти торговались преимущественно под давлением, разочаровавшись заявлением Саудовской Аравии. Королевство дало понять, что не видит необходимости в продлении соглашения после его истечения в июне. Участники рынка, которые до сих пор рассчитывали на пролонгацию сделки еще на полгода, о чем, кстати, ранее говорили сами саудиты, были расстроены столь резкими комментариями», — рассказал он.

При этом баррель Brent сумел удержаться над уровнем 55 долларов за баррель, констатировал Салас. «Игроки довольно быстро переварили негатив от Саудовской Аравии, но неопределенность повысилась. Помимо того, что ключевой игрок отказался от продления ограничений, совершенно нет никакой гарантии того, что даже полугодовые договоренности будут выполнены на 100%. И если в ближайшие дни другие страны отреагируют на заявление саудитов в аналогичном ключе, спекуляции на эту тему усилятся и окажут более ощутимое давление на котировки», — прогнозирует эксперт.

«Сейчас участники рынка ждут доклада ОПЕК, который заявлен на 18 января. Первый отчет картеля с момента заключения соглашения может внести свои коррективы в текущую динамику на рынке «черного золота». Череда оптимистичных заявлений может снова отправить цены выше 56 долларов за баррель. Такой сценарий вполне вероятен, ведь игрокам сейчас важно поддерживать котировки на более высоких уровнях, в том числе и через вербальные интервенции», — отметил аналитик.

Есть и другой фактор, влияющий на динамику нефти Brent — это поведение доллара, говорит эксперт. «Американская валюта способна вернуться к росту ближе к концу недели, когда состоится инаугурация Трампа. Если покупки доллара будут довольно активными, энергоноситель может ощутить на себе некоторое давление с этого фронта. Но в преддверии заседания комитета ОПЕК на этих выходных при попытках ухода ниже 55 долларов за баррель Brent, скорее всего, будет выкупаться», — полагает Салас.