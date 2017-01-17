Москва, 17 января, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в России в январе 2017 года возвращается к росту. С одной стороны, это сезонный фактор, обусловленный пересмотром оптовых цен для розничных сетей и увеличением стоимости топлива. С другой — цены в магазинах ниже не стали: темпы их роста сдержанные, но, как ни крути, повседневная жизнь рядового российского гражданина остается как минимум недешевой, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Десять дней новогодних каникул способствовали незначительному расширению трат граждан, но существенным образом положение ретейла они не поправили. Население по-прежнему мало что может себе позволить за пределами ежедневных бытовых расходов, поэтому в торговые центры ходит больше посмотреть и погулять. У магазинов класса люкс спрос более-менее ровный, но он и меньше всего подвержен перепадам настроений. Розничный сегмент товаров масс-маркета не расширяется». — пояснила Бодрова.

«Учитывая, что в стране начало дорожать топливо, можно ожидать, что инфляционное давление с некоторой временной задержкой усилится к февралю. Расходы на транспорт и его обслуживание традиционно лежат на плечах розничного потребителя, и от этого никуда не деться. В подобных условиях рост цен на бензин и дизельное топливо (в силу логичных причин — с января выросли акцизы) прибавит годовой инфляции до 0,5%», — считает эксперт.

Добавим, согласно прогнозам Минэкономразвития, в январе этого года инфляция в РФ окажется в пределах 0,6−0,8% м/м, а в годовом сопоставлении не превысит 5,2%. Это достаточно сдержанный прогноз, и он в общем и целом повторяет историю января 2016 года. Росстат уже имеет первые данные в этом году: к 9 января индекс потребительских цен вырос на 0,3%.