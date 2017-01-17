Волгоград, 17 января, 2017, 13:24 — ИА Регнум. В Волгограде на Комсомольском путепроводе взорвался газовый баллон. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел сегодня, 17 января, в районе 10 часов утра, передает корреспондент ИА REGNUM.

geralt Взрыв

«Пару минут назад на мосту через ЖД в центре прогремел взрыв. Очевидцы видели столб пламени и облако светлого дыма. Предварительно, взорвался газовый баллон, работу с которым проводили строители моста», — написал один их пользователей группы «жесть Волгограда» в сети Интернет.

Отмечается, что на место ЧП прибыли все спецслужбы. Как минимум один пострадавший: «У парня сильные ранения кистей и ног».

По информации регионального ГУ МВД, взрыв газового баллона произошел при проведении сварочных работ. В результате инцидента пострадали двое рабочих организации из Ростова-на-Дону — у одного врачи диагностировали травму бедра, второй получил ожоги. Взрыв был такой силы, что осколки разлетелись на несколько сотен метров, пишет V1.ru. Точные причины произошедшего еще предстоит установить.