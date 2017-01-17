Мадрид, 17 января, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Реал» (Мадрид) готов заплатить 10 млн евро за талантливого 17-летнего нападающего Александера Исака, который выступает за шведский «АИК». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на местные СМИ.

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По предварительным данным, сделка по переходу футболиста в «королевский клуб» будет завершена на нынешней неделе.

«Контракт с игроком будет подписан на 5 лет», — говорится в сообщении.

Финансовые детали контракта не разглашаются.

Напомним, после семнадцати матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков.