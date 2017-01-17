Москва, 17 января, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Молдавские избиратели, отдавшие свои голоса Игорю Додону на минувших выборах президента, тем самым показали важность для них стратегического партнёрства с Россией. С таким заявлением выступил президент Молдавии в ходе встречи с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко сегодня, 17 января.

Dodon.md Игорь Додон. Москва

«Своим выбором граждане Молдавии показали, что выступают за стратегическое партнёрство с РФ», — сказал Додон.

По словам молдавского президента, об этом можно судить по результатам минувших президентских выбров. Большинство молдаван отрицательно оценивают характер отношений между Кишинёвом и Москвой в течение последних семи лет.

Сам Додон оценивает предыдущий период российско-молдавских отношений, то есть до его избрания президентом, как «не самый лучший». Он подчеркнул, что Кишинёв настроен на плодотворное сотрудничество с Москвой: шанс для решения проблем двусторонних отношений есть.

Напомним, 13 декабря Конституционный суд Молдавии утвердил результаты президентских выборов, в результате которых главой государства был избран руководитель партии социалистов Игорь Додон. Инаугурация состоялась 23 декабря.