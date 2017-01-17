Ростов-на-Дону, 17 января, 2017, 12:45 — ИА Регнум.

Игроки футбольного клуба «Ростов» продолжают готовиться ко второй части сезона 2016/17. Дружина тренируется по системе Курбана Бердыева, которая успешно прошла апробацию в казанском «Рубине». Об этом сообщил тренер желто-синих Дмитрий Кириченко.

Vk.com/fcrostov Тренер Дмитрий Кириченко

«На первом сборе всегда большой объем работы. В частности, много аэробной работы, то есть беговой, которая проходит в интенсивном темпе. В целом игроки находятся в неплохой форме. Выходных у желто-синих нет, но каждые два-три дня разовая тренировка», — отметил специалист.

Что касается первого контрольного матча, то тренерский штаб остался доволен не всем.

«Не всё получалось, не всегда контролировали мяч, теряли мяч. Более цельным был второй тайм. Второй сбор будет более интенсивным, в том числе, в игровом плане. Все будет приближено к «боевым» условиям», — сказал Кириченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый контрольный матч на первом зимнем сборе в ОАЭ окончился со счётом 4:0 в пользу донского клуба. Жёлто-синие не оставили шансов на победу клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Впереди у желто-синих матч с клубом из Китая. С «Хэнань Цзянье» из Чжэнчжоу «Ростов» встретится 19 января.

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