Сеул, 17 января, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Корейская компания Hyundai представила цены и варианты комплектаций обновленного хэтчбека i30. Продажи автомобиля в Европе начнутся 1 марта 2017 года, сообщает издание «Новые автомобили».

Drive.com.au Hyundai i30

Наиболее доступный вариант i30, оснащенный 1,0-литровым мотором T-GDI мощностью 118 л.с. и механической коробкой передач, можно будет приобрести, по меньшей мере, за €19 480. В комплект входят светодиодные дневные ходовые огни, легкосплавные 15-дюймовые диски и полный электропакет.

Модель с 108-сильным 1,6-литровым турбодизелем CRDi, снабженная 16-дюймовыми литыми дисками, противотуманными фарами, мультимедийным комплексом и камерой заднего вида обойдется не менее, чем в €23 660. Пятидверный хэтчбек в комплектации SE, под капотом которого стоит 1,4-литровый T-GDI мощностью 140 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой», будет стоить €23 380.

Предусмотрены и топовые комплектации хэтчбека и универсала. Цена наиболее «упакованного» варианта, оснащенного 1,6-литровым турбодизелем, составит не менее €28 360.

Отмечается, что Hyundai i30 новой генерации, вероятно, является наиболее важным для производителя. Предполагается, что эта модель составит конкуренцию Volkswagen Golf. Новый хэтчбек подвергся полной переработке, а его дизайн соответствует последним моделям бренда.