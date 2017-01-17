Вашингтон, 17 января, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Американские исследователи доказали, что эволюция мухи дрозофилы обыкновенной (по-латыни Drosophila melanogaster), которая является типичным видом для биологических экспериментов в области наследственности, на самом деле происходила не так, как описано в классических трудах по теории эволюции, передают «Вести».

La.lv Дрозофилы

К такому выводу пришла группа исследователей из трёх американских университетов — в Чикаго, Висконсине и Университета Небраски-Линкольна. Этим биологам удалось синтезировать древнюю версию одного из генов Drosophila melanogaster.

Встроив этот ген в ДНК дрозофилы, учёные создали трансгенных насекомых. Геном этих мух не мог бы сформироваться в результате эволюции — этим они отличаются от современного вида. Оказалось, что их эволюция происходила не так, как предполагалось раньше.

Комментируя открытие, учёный из Чикагского университета Мо Сиддик напомнил, что генетики стараются выяснить, какие гены позволили видам адаптироваться к новой среде. Но невозможно проверить влияние древних генов на живые организмы, когда древние животные вымерли.

«Мы поняли, что можем решить эту проблему с помощью двух недавно разработанных методик — статистической реконструкции древних нуклеотидных последовательностей и создания трансгенных организмов», — пояснил он.

Другой учёный Джо Торнтон, применивших методику создания древней версии живых организмов, заявил, что в ходе эксперимента выяснилось — прежняя гипотеза ошибочна.

«Мы обнаружили, что широко распространённая гипотеза о механизмах эволюции плодовых мушек просто-напросто неверна», — сказал он.

Согласно классической гипотезе, Drosophila melanogaster смогли приспособиться к переработке продуктов брожения (содержат этиловый спирт) в процессе эволюции. Но эксперимент показал, что вид этот действительно приспособился к богатой спиртами пище в процессе эволюции, но изменения в ферменте алкогольдегидрогеназы (энзим, расщепляющий спирт) с этим не связаны.

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