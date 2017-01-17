Брянск, 17 января, 2017, 11:18 — ИА Регнум. В Брянской области после недолгого затишья эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ вновь превышен на 17,8%. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, с 9 по 15 января в области за медицинской помощью обратились 6742 человека. За неделю темп прироста заболеваемости составил 62%.

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При этом среди школьников эпидемиологический порог превышен на 23%. Дети дошкольного возраста болеют меньше — здесь до порогового уровня остается 7%. Немного другая ситуация в областном центре — здесь пороговые значения превышены во всех возрастных группах. Причем, чаще болеют дети от трех до шести лет.

«В Брянске заболеваемость ОРВИ выросла на 35%, зарегистрировано 3484 сл., что на 17,4% выше эпидемического порога», — говорится в сообщении управления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за новогодние праздники уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Брянской области понизился на 47%. Превышения порога эпидемии не было. До этого эпидемпорог превышался на 30%.