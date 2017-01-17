Волгоград, 17 января, 2017, 11:13 — ИА Регнум. В Волгоградской области за прошлый год количество жителей региона, которые не платят за коммунальные услуги, выросло на 5 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФССП 17 января, взыскивать задолженность приходится через суд.

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В 2016 году на исполнении у судебных приставов находилось 54 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности за ЖКХ (годом ранее — 49 тысяч). Общая сумма долга граждан превысила 1 миллиард рублей. Причем, как отметили в ведомстве, некоторые волгоградцы не платят даже не месяцами, а годами. Основная масса должников — из неблагополучной категории жителей области.

За прошедший год судебные приставы окончили и прекратили свыше 43 тысяч исполнительных производств данной категории на сумму 824 миллиона рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. Фактически было взыскано с должников более 290 миллионов рублей (в 2015 году эта сумма составила 200 миллионов рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжается работа по наведению порядка в сфере жилищно-коммунальных услуг. Особенно остро этот вопрос стоит в расчетах между управляющими и коммунальными организациями за потребленные ресурсы. За прошлый год только сотрудниками органов жилищного надзора было пресечено 11 фактов таких нарушений на общую сумму свыше 9 млн рублей.

Копят долги за потребленные ресурсы и промышленные потребители и организации коммунального комплекса Волгоградской области. Только за газ на начало ноября 2016 года просроченная дебиторская задолженность составила 1 млрд 73 млн рублей. Еще почти такая же сумма была взыскана в судебном порядке.

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