Москва, 17 января, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2018 году 98% рабочих мест врачей будет обеспечено компьютерным оборудованием, передаёт RT.

Мефодий Захаревич. Консилиум. 1950-е

По словам Скворцовой, пока процент оснащения компьютерами рабочих мест в сфере здравоохранения не достиг необходимого уровня. По состоянию на сентябрь 2016 года оснащено было 65% от нужного количества рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Скворцова назвала приоритетные задачи Минздрава в сфере подготовки кадров. При подготовке кадров необходимо ориентироваться на потребности регионов во врачах. Кроме того, необходимо ведение непрерывного медицинского образования через всю профессиональную жизнь человека.