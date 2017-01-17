Москва, 17 января, 2017, 10:38 — ИА Регнум. В рамках V Рождественских парламентских встреч в Госдуме 26 января выступит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает пресс-служба Московской патриархии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предполагается, что патриарх Кирилл и председатель Госдумы Вячеслав Володин посетят выставку работ победителей конкурса «Красота Божьего мира» и выставку «Достояние России. Страницы истории и духовные традиции», которые откроются в фойе Госдумы накануне. После осмотра запланирована встреча предстоятеля Русской православной церкви с лидерами фракций.

Открытие Рождественских парламентских встреч состоится в зале пленарных заседаний. Ожидается выступление патриарха, спикера Госдумы, лидеров думских фракций и представителя Совфеда.

В ходе форума состоится награждение лауреатов конкурса детского рисунка «Красота Божьего мира», а также победителя Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Также пройдут три «круглых стола»: «Религия. Общество. Государство» (Совершенствование законодательства о религиозных организациях), «Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы» и «Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году Кирилл уже выступал в зале заседаний Госдумы. Тогда СМИ обратили внимание на инициативу о выведении абортов из системы ОМС.