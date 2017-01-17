Москва, 17 января, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Срок начисления пени по налогу на имущество физических лиц может быть перенесен на 1 мая 2017 года. До этого времени в регионах России, перешедших на исчисление налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости, могут не начисляться пени за неуплату налога за 2015 год, сообщили в Федеральной налоговой службе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Законы об отсрочке начисления пеней вправе принять как регионы, перешедшие на расчет налога по кадастровой стоимости по всем объектам налогообложения (всего в 2015 году — 28 субъектов РФ), так и регионы, в которых налог за 2015 год рассчитывался исходя из кадастровой стоимости лишь по объектам административно-делового и торгового назначения (всего 29 субъектов РФ).

В настоящее время срок начисления пени по налогу за 2015 год перенесен на 1 мая 2017 года в Москве и Московской области.

Указанные решения приняты, чтобы дать налогоплательщикам возможность уточнить свои налоговые обязательства, а также кадастровую стоимость, по которой рассчитывался налог.

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