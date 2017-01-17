Москва, 17 января, 2017, 10:14 — ИА Регнум. 76% жителей России считают, что уровень боеспособности российской армии за последние 2−3 года повысился. Год назад об этом говорили 73% граждан. Доля негативных ответов крайне низкая — лишь 2% полагают, что ситуация скорее ухудшилась. Не фиксируют каких-либо изменений 15% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Syria.mil.ru ВС РФ

Оценка динамики ситуации зависит от возраста респондентов — чем они старше, тем более заметны для них достигнутые изменения. Так, в возрастной группе 18−24-летних 71% придерживаются точки зрения, что боеспособность российской армии повысилась, в то время как среди достигших возраста 60 лет и старше этот показатель существенно выше — 81%.

Оценки боеготовности Вооруженных сил РФ близки к максимально возможным: 92% граждан считают, что в случае возникновения угрозы армия сможет защитить население страны. Скептически настроены в этом вопросе только 5%.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в октябре 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента.