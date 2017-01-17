Новосибирск, 17 января, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Российский учёные вычислили ген, который влияет на развитие депрессии. Открытие сделано в результате применения нового метода генетического анализа, сообщили в пресс-службе Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики» (ИЦ ИЦиГ, Новосибирск).

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В институте отметили, что новый метод, позволивший выявить ген, разработан и реализован сотрудниками ИЦ ИЦиГ в виде пакета программ «Фрегат». Эти программы позволяют идентифицировать гены, которые отвечают за различные заболевания в организме человека.

В ИЦ ИЦиГ разработкой метода статистического анализа занимается группа сотрудников лаборатории рекомбинационного и сегрегационного анализа. Возглавляет группу доктор биологических наук Татьяна Аксенович.

Как утверждают в институте, в России это единственная организация, которая занимается разработкой статистических методов генетического анализа. Комментируя открытие, Аксенович отметила, что учёные до сих пор не могли с точностью установить ген, ответственный за депрессию.

«В ходе этой работы нашим ученым удалось идентифицировать ген, участвующий в контроле депрессии. После этого голландские исследователи подтвердили полученный результат на независимой выборке людей, что позволяет считать его достоверным», — сообщили в ИЦиГ.

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