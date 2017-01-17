Москва, 17 января, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Министерство образования и науки РФ в 2017 году выделило дополнительные средства в размере около 3 млрд рублей университетам на реализацию научных (научно-технических) проектов, тематику которых определяют учёные (научные, научно-технические) советы учреждений, сообщили в Минобрнауки.

Иван Шилов ИА REGNUM Творец науки

Благодаря дополнительным ресурсам университеты смогут поддержать исследования на начальной стадии жизненного цикла, сформировать научный задел и к моменту завершения проектов продолжить дальнейшее развитие научных результатов через инструменты научных фондов и федеральных целевых программ.

Кроме того, выделенные средства позволят стабилизировать результативные научные коллективы после завершения грантов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерством образования и науки РФ определены победители конкурсного отбора научных проектов, выполняемых коллективами вузов. Из более 2500 заявок отобрано 444 проекта 125 организаций. В 2017 году на поддержку научных проектов вузов будет направлено 2,9 млрд рублей.