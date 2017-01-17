Вашингтон, 17 января, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США надеется на эффективное сотрудничество с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом, как передает RT, сообщил глава ЦРУ Джон Бреннан в ходе телефонного разговора с директором ФСБ Александром Бортниковым.

Fry1989 ЦРУ

Бреннан выразил надежду на то, что две спецслужбы смогут «работать» даже в условиях «противоречий» между Вашингтоном и Москвой, в частности в борьбе с терроризмом.

«Я заверил его (Александра Бортникова), что если мы получим какие-либо сведения об угрозах россиянам или России, то немедленно передадим их, — сказал Бреннан. — И он согласился и сказал, что они сделают то же самое».

16 января 2017 г. агентство Reuters сообщило, что уходящий директор ЦРУ Джон Бреннан посоветовал избранному президенту США Дональду Трампу «выбирать выражения».

«Я нахожу возмутительным приравнивание разведывательного сообщества к нацистской Германии, — сообщил Бреннан. — Я действительно чувствую большую обиду на это».