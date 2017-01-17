Волгоград, 17 января, 2017, 09:14 — ИА Регнум. В Волгоградской области коммерсанту придётся ответить перед правосудием за многомиллионный урон, нанесенный природе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 17 января, под уголовную ответственность попал директор ООО «Мостовик» Андрей Баглай.

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Сомнений в виновности предпринимателя у следствия не осталось, обвинительное заключение по делу утверждено, а его материалы направлены в суд Иловлинского района. Между тем, сам обвиняемый на стадии расследования свою вину в содеянном не признавал.

По версии дознавателей, Баглай на своем земельном участке в Краснодонском сельском поселении, предназначенном для ведения сельского хозяйства, разработал песчаный карьер. Причем никакой разрешительной документации у бизнесмена не было.

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«При помощи тяжелой строительной техники он безжалостно уничтожил плодородный слой почвы и имеющийся на нем лес, причинив тем самым урон окружающей среде, на восстановление которой потребуется более 120 миллионов рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

Всего от варварских действий предпринимателя пострадало свыше двух гектаров плодородных земель. Нанес подозреваемый и вред и участку лесного фонда, по прилегающей территории которого Баглай организовал проезд техники для вывоза и дальнейшей продажи песка.

«В результате был снят верхний слой почвы, уничтожена лесная подстилка и повреждены лесные насаждения на площади почти 500 квадратных метров. Ущерб от противоправной деятельности превысил 1,4 млн рублей», — добавили в прокуратуре.

Предпринимателю предъявлено обвинение по ст.246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды). Если вина его будет доказана, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Добавим, что злостными нарушителями природоохранного законодательства в Волгоградской области являются и ассенизаторы, которые незаконно сливают нечистоты прямо на почву. За прошлый год специалисты облкомприроды выписали им штрафов более чем на 7, 5 млн рублей.

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