Санкт-Петербург, 17 января, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС, полиции и администрации Тосненского района Ленинградской области выясняют причину резкого неприятного запаха, который накануне распространился в населенных пунктах вблизи полигона опасных химических отходов «Красный Бор» под Петербургом.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

К полигону прилегают город Никольское, поселок Красный Бор, относящиеся к Ленобласти, а также поселок Металлострой и город Колпино, административно входящие в состав Санкт-Петербурга.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области, накануне спасателям поступила информация о наличии запаха газа на территории города Никольское. Газовщики Тосненского района также сообщили о массовых жалобах населения на неприятный запах газа.

Однако при отработке поступивших заявок утечек газа не зафиксировано. Тем не менее на место была направлена опергруппа местного пожарно-спасательного гарнизона для уточнения обстановки.

«Проводится дальнейшая проверка оперативной группой Главного управления МЧС России по Ленинградской области и администрацией Тосненского муниципального района», — сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти. По данным СМИ, собственную проверку по факту неприятного запаха ведут сотрудники полиции.

Как пишет издание «Фонтанка.ру», по мнению лидера инициативной группы по экобезопасности Петербурга и Ленобласти Виктории Марковой, произошел выброс этил‑ и метилмеркаптанов, которые используются в качестве одоранта для бытового газа, чтобы сразу заметить его утечку. «По мнению Марковой, выброс мог произойти в результате резки отработанной тары на металлолом», — отмечает источник.

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Буквально несколько дней назад состоялось второе заседание Общественного совета полигона «Красный Бор», организованное движением «За экологическую безопасность» совместно с администрацией предприятия. К участию в объезде территории предприятия были приглашены жители прилегающих к полигону населённых пунктов.

Как сообщали в конце декабря 2016 года в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, на полигоне «Красный Бор» за последнее время очищены и отремонтированы внутренний и обводной дренажные каналы. Это обеспечит их проточность, позволит избегать застаивания ливневых вод и подтопления территории. Кроме того, на полигоне ликвидированы временные котлованы, которые были созданы для понижения уровня отходов в действующих картах-котлованах.

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«В 2016 году по периметру полигона 3,6 км сделано освещение, восстановлена система видеонаблюдения. Полигон оборудован датчиками движения и датчиками проникновения. Видеокамерами оборудованы и карты. Согласно требованиям пожарного надзора, полигон обеспечен средствами пожаротушения, пожарным автомобилем, пожарной бригадой, пожарной сигнализацией», — отмечали сделанное в пресс-службе комитета.

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря.