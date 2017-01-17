Вашингтон, 17 января, 2017, 04:28 — ИА Регнум. Советник избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи считает, что санкции Вашингтона скорее сплотили народ России, чем подействовали «нужным образом» на Москву. Об этом он заявил на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передаёт Life.

Флаг России

«Вы знаете русских людей лучше, чем я. Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моём понимании, санкции, скорее всего, сплотили нацию вокруг президента», — отметил Скарамуччи.

Как передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп 16 января заявил, что санкции США в отношении России могут быть отменены в обмен на заключение двустороннего соглашения о сокращении ядерного оружия.

«Я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют», — сказал будущий глава Белого дома.

Несколькими днями ранее Трамп заявил, что намерен оставить в силе санкции против России, введённые уходящим президентом США Бараком Обамой, «по крайней мере на некоторое время», но не исключил их отмены в будущем в случае выстраивания хороших отношений между Вашингтоном и Москвой.

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