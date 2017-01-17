Париж, 17 января, 2017, 03:05 — ИА Регнум. Лидер французской правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен намерена признать российский статус Крыма в случае победы на президентских выборах. Об этом она заявила в интервью газете «Известия», опубликованном 17 января.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

«Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ», — сказала Ле Пен в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Она отметила, что «принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским». «Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН», — сказала Ле Пен.

Как передавало ИА REGNUM, ранее лидер «Национального фронта» уже заявляла, что не считает воссоединение Крыма с Россией «незаконной аннексией». «Был проведён референдум, жители Крыма желали присоединиться к России», — заявила Марин Ле Пен 3 января.

После этого высказывания руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил, что французскому политику может быть закрыт въезд на Украину, на что её пресс-секретарь сообщил, что Марин Ле Пен в любом случае не планировала такой поездки.

Напомним, Марин Ле Пен является кандидатом на предстоящих в 2017 году выборах президента Франции. По показателям популярности, её обходит только кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон.