Нью-Йорк, США, 17 января, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Москва и Вашингтоном не обсуждают критерии отмены антироссийских санкций, введённых США. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая перед журналистами в ООН.

Alan Levine Бумеранг

«Санкции — это не предмет для диалога, не мы их вводили, не нам их и отменять. Критерии отмены санкций мы не обсуждали. Мы и не обсуждаем. Все эти санкции вводились под надуманными и незаконными предлогами», — приводит слова Рябкова телеканал RT.

Замглавы МИД России также прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о возможности увязки санкций с ядерным разоружением. По его словам, Москва готова к обсуждению данного вопроса, но при этом должны учитываться факторы, определяющие стратегическую стабильность.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что санкции США в отношении России могут быть отменены в обмен на заключение двустороннего соглашения о сокращении ядерного оружия.

«Я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют», — сказал будущий глава Белого дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы комментировать заявления Дональда Трампа до его инаугурации, и сообщил лишь, что на данный момент «каких-либо переговоров на этот счёт не ведется».

«Давайте всё-таки наберемся терпения и дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента США и потом будем давать оценки тем или иным инициативам», — сказал он.

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