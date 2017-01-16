Париж, 17 января, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции, бывший премьер-министр Мануэль Вальс прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа о миграционной политике Германии.

Bundeskanzlerin.de Мигранты

«Многие полагали, что Трамп после своего избрания успокоится. Но они забыли, что популист может захотеть воплотить в жизнь свою программу. Это провокация, это объявление войны Европе», — приводит его слова телеканал BFMTV.

По мнению Вальса, высказывание Трампа является беспрецедентным для отношений между США и Европейским союзом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп, говоря о миграционной политике ФРГ, заявил, что Ангела Меркель «допустила очень катастрофическую ошибку, решив принимать всех этих нелегалов».

Позднее госсекретарь США Джон Керри охарактеризовал высказывание Дональда Трампа как «неподобающее», заявив, что о политике других стран следует рассуждать более тактично, а не в столь прямой манере.