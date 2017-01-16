Варшава, 16 января, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Глава правой партии Франции Марин Ле Пен поделилась своим видением будущего Европы, которое означает «возврат к закону джунглей», заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает 17 января Reuters.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

«ЕС разделен на части и представляет собой рыхлый союз. Г-жа Ле Пен также хочет меньше европейской солидарности в таком союзе. А это означало бы возврат к закону джунглей», — сказал Ващиковский.

Напомним, 15 января во время визита в Париж между Ващиковским и лидером «Национального фронта» состоялся 90-минутный разговор. Ле Пен редко встречается с ведущими дипломатами из стран Европейского союза.

По данным социологических опросов, лидеру «Национального фронта» удастся выйти во второй тур президентских выборов в мае, в котором она, скорее всего, проиграет республиканцу Франсуа Фийону.