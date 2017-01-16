София, 16 января, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Избранный президент Болгарии Румен Радев считает, что страны Евросоюза должны с «реализмом и прагматизмом» подходить к вопросу воссоединения Крыма с Россией. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу France 24.

Rumenradev.org Румен Радев

«Для Европы Крым является украинским, он находится на карте Украины. Однако де-факто он — российский. Мы не можем пренебрегать реальностью, над Крымом развевается российский флаг», — сказал Румен Радев.

По его мнению, право определять своё будущее принадлежит жителям полуострова. «Их следует спросить, хотят ли они вернуться в состав Украины или нет. Здесь необходим поиск цивилизованного решения», — подчеркнул он.

Будущий президент Болгарии также заявил, что надеется на скорейшую отмену санкций в отношении Москвы, поскольку экономические меры наносят ущерб как России, так и странам Евросоюза. Он отметил, что болгарская сторона продолжит следовать в этом вопросе общему курсу ЕС, но подчеркнул, что и у Софии «есть свой голос».

Румен Радев также ожидает, что приход Дональда Трампа на пост президента США приведёт к восстановлению диалога между Вашингтоном и Москвой, который, по его мнению, «имеет большое значение для мира во всём мире и в Европе в частности». Как считает Радев, Трамп «не является рабом политических предрассудков» и всегда выступает за прагматический подход к решению проблем.

Высказывания Румена Радева подверг критике уходящий с поста через несколько дней президент Болгарии Росен Плевнелиев. Как заявил он в эфире «Болгарского национального телевидения», позицию, что Крым является российским де-факто и о будущем полуострова надо спрашивать его жителей, «не разделяет ни один европейский лидер», в том числе он сам.

«Президент Радев, после вступления в должность, должен очень внимательно обдумать свои высказывания. Я выскажу ему свои аргументы в рамках нашей встречи. Над нами стоит закон, над нами верховенство права. Если мы хотим мира в Европе, эти правила должны распространяться на всех», — заявил Плевнелиев.

Напомним, избранный президент Болгарии Румен Радев должен принести присягу перед Народным собранием 19 января. Это произойдёт за три дня до истечения полномочий Росена Плевнелиева, поскольку традиционная дата вступления в должность новоизбранных президентов Болгарии, 22 января, на этот раз выпала на воскресенье.