Берн, 16 января, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Доклад Макларена в отношении допинговых нарушений российских лыжников содержит множество фактических ошибок, сообщает RT со ссылкой на заявление адвоката Кристофа Вишеманна.

Иван Исаев Александр Лëгков

По словам адвоката Кристофа Вишеманна, защищающего права российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова в разбирательстве, устроенном Международной федерацией лыжного спорта (FIS), в докладе содержится множество ошибок. В частности, Евгений Белов упомянут как участник двух соревнований, в которых не состязался, а Александр Легков десять раз включен в списки состязаний, в которых не участвовал.

По мнению адвоката, отстранение российских лыжников от соревнований незаконно и не имеет под собой достаточных оснований.

Напомним, 27 декабря 2016 года было объявлено об отстранении от соревнований Александра Легкова и ещё пяти российских лыжников на основании аналитических умозаключений комиссии Макларена, не подтвержденных никакими доказательствами.