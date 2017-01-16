Адвокаты: Доклад Макларена о российских лыжниках полон фактических ошибок
Берн, 16 января, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Доклад Макларена в отношении допинговых нарушений российских лыжников содержит множество фактических ошибок, сообщает RT со ссылкой на заявление адвоката Кристофа Вишеманна.
По словам адвоката Кристофа Вишеманна, защищающего права российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова в разбирательстве, устроенном Международной федерацией лыжного спорта (FIS), в докладе содержится множество ошибок. В частности, Евгений Белов упомянут как участник двух соревнований, в которых не состязался, а Александр Легков десять раз включен в списки состязаний, в которых не участвовал.
По мнению адвоката, отстранение российских лыжников от соревнований незаконно и не имеет под собой достаточных оснований.
Напомним, 27 декабря 2016 года было объявлено об отстранении от соревнований Александра Легкова и ещё пяти российских лыжников на основании аналитических умозаключений комиссии Макларена, не подтвержденных никакими доказательствами.