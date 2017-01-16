Симферополь, 16 января, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли 16 января в Крым чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к юбилею Переяславской Рады, воссоединившей Украину с Россией, сообщает пресс-служба Русской общины Крыма.

Михаил Дерегус. Переяславская рада. 1954

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли на полуостров по приглашению Русской общины Крыма. Они примут участие в мероприятиях, запланированных на 18 и 19 января, посвященных годовщине Переяславской Рады. В эти дни состоятся митинг, форум славянского единства «С Россией навеки», открытие выставки «Война и мир глазами детей Донбасса».

Кроме Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, в состав делегаций ДНР и ЛНР входят председатели парламентов республик и депутаты народных советов.