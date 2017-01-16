Пномпень, 16 января, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Камбоджа приостановила совместные военные учения с США в текущем году, заявил представитель министерства обороны Камбоджи Чхум Сохеат, сообщает 17 января Reuters

U.S. Embassy Phnom Penh ВС Камбоджи закрывают учения «Angkor Sentinel — 2016»

Вооруженные силы Камбоджи не смогут принять участие в ежегодных учениях «Angkor Sentinel», в связи с предстоящими выборами, которые пройдут в июне 2017 года, заявил Сохеат.

«Наша деятельность будет сокращена, у нас много работы в сфере обеспечения безопасности», — добавил Сохеат.

Напомним, ежегодные совместные военные учения с США, которые должны были стать восьмыми по счету, как правило, проводятся в весенний период. Учения направлены на содействие военному сотрудничеству между двумя странами, отработку гуманитарной деятельности и совместных действий на случай стихийных бедствий.