Камбоджа отменит ежегодные военные учения с США в 2017 году
Пномпень, 16 января, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Камбоджа приостановила совместные военные учения с США в текущем году, заявил представитель министерства обороны Камбоджи Чхум Сохеат, сообщает 17 января Reuters
Вооруженные силы Камбоджи не смогут принять участие в ежегодных учениях «Angkor Sentinel», в связи с предстоящими выборами, которые пройдут в июне 2017 года, заявил Сохеат.
«Наша деятельность будет сокращена, у нас много работы в сфере обеспечения безопасности», — добавил Сохеат.
Напомним, ежегодные совместные военные учения с США, которые должны были стать восьмыми по счету, как правило, проводятся в весенний период. Учения направлены на содействие военному сотрудничеству между двумя странами, отработку гуманитарной деятельности и совместных действий на случай стихийных бедствий.