Ашхабад, 16 января, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Рост валового внутреннего продукта Туркмении по итогам 2016 года составил 6,2%, инфляционные показатели «сохранены в установленных пределах». Доходы госбюджета этой среднеазиатской страны увеличились на 2% по сравнению с 2015 годом, а расходы — снизились на 13,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе туркменского правительства.

David Stanley Народные промыслы

Отмечается, что в указанный период промышленный сектор республики улучшил свои показатели на 1,2%, сфера строительства — на 4,4%, сельскохозяйственный сектор — на 11,6%, транспортно-коммуникационный — на 10,5%, сферы торговли и услуг — на 14,3% и на 10%, соответственно.

«Размеры заработной платы на крупных и средних предприятиях страны в сравнении с 2015 годом увеличились на 9,2%», — подытожили в Кабинете министров Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что эксперты Международного валютного фонда прогнозировали, что в 2016 и 2017 годах реальный рост валового внутреннего продукта Туркмении не превысит 5,4%. В то же время, по мнению аналитиков Всемирного банка, экономика этой среднеазиатской страны в период с 2016 по 2018 годы будет ежегодно расти не более чем на 5%.