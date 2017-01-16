Москва, 16 января, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий доплаты к пенсиям депутатов и членов Совфеда, внес в Госдуму парламентарий от КПРФ Алексей Куринный, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Сейчас депутаты имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии. Проработавшие в Госдуме от одного года до трех — 55%, свыше трех лет — 75% ежемесячного денежного вознаграждения члена Совета Федерации, депутата Госдумы по старости (инвалидности).

«В итоге, ежемесячная доплата приводит к тому, что пенсия бывших депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации существенно превышают средний размер пенсии по Российской Федерации, что является несправедливым по отношению к остальным получателям пенсии», — отмечает автор инициативы.

«Существенная разница в части подходов к пенсионному обеспечению способствует дополнительному отрыву интересов избранного лица от интересов его избирателей», — подчеркнул Куринный.