Санкт-Петербург, 16 января, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга сумели по суду истребовать с ПАО «Банк Санкт-Петербург» 535 млн рублей по банковской гарантии за неисполнение госконтракта на строительство транспортной развязки. Об этом сегодня, 16 января, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Задолженность по банковской гарантии взыскана с финансового учреждения по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Строительство дороги

Гарантия была выдана банком по госконтракту между СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и «Мостоотрядом №19» на возведение путепровода в створе Поклонногорской улицы через железнодорожные пути Выборгского направления с переходами. В 2014 году подрядчику был выдан аванс в размере 570 млн рублей. Именно его возврат — в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств — гарантировал «Банк Санкт-Петербург».

В августе 2015 года «Дирекция транспортного строительства» в связи с непогашением аванса «Мостотрядом № 19» потребовала от банка выплаты по гарантии в размере 535 млн рублей. Однако по формальным признакам банк в выплате отказал. Тогда представители городских властей обратились в Арбитражаный суд, который удовлетворил требования заказчика в полном объёме.

Тем временем сам госконтракт с «Мостотрядом № 19» на строительство путепровода был расторгнут в судебном порядке в связи с существенными нарушениями подрядчиком его условий.

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Летом 2016 года новый конкурс на завершение строительства путепровода в створе Поклонногорской улицы выиграло АО «ПО «Возрождение». Стоимость контракта составила 1,4 млрд рублей.

«В настоящий момент подрядчик производит сборку металлических пролётных строений с последующим монтажом на железобетонные опоры, выполняет устройство промежуточных опор и переустройство инженерных сетей. Сооружение объекта планируется завершить в III кв. 2018 года», — отметили в КРТИ.

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Создание путепровода позволит развязать в двух уровнях транспортный поток, следующий по Поклонногорской улице и железнодорожный переезд в створе Поклонногорской улицы, а также позволит создать полноценный выход из Приморского района, дублирующий перегруженную Светлановскую площадь.

После открытия путепровода в створе Поклонногорской улицы будет налажена стабильная транспортная связь между Выборгским и Приморским районами, а также в целом существенно улучшится транспортная ситуация в северной части города.