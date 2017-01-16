Астана, 16 января, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Две трети внешнего долга Казахстана консолидируют пять стран — Нидерланды, Великобритания, США, Китай и Франция. Об этом сегодня, 16 января, сообщил казахстанский аналитический портал Finprom.kz.

Нидерланды

Согласно опубликованным данным, за три квартала 2016 года указанные страны нарастили долговой портфель на 13,6% до 109,6 миллиарда долларов (6,5 трлн руб.). При этом отмечается, что почти 64% внешнего долга Казахстана пяти крупнейшим заемщикам приходится на межфирменную задолженность в виде прямых инвестиций. Отмечается также, что это наименее рисковая задолженность для страны, так как аффилированные кредиторы разделяют риски неплатежеспособности заемщика.

«Нидерланды за три квартала 2016 года увеличили объем займов на 7,5% до 46,6 миллиарда долларов (2,7 трлн руб.) — это 28,2% от всего валового долга Казахстана. Из них 44,8 миллиарда (2,6 трлн руб.) или же 96,3% составляют прямые инвестиции. Великобритания, второй по величине кредитор Казахстана, нарастила портфель займов к итогу 2015 года на 4,6%. Долговой портфель Казахстана перед Лондоном — 26,1 миллиарда долларов (1,5 трлн руб.). Великобритания консолидирует 42% займов органов госуправления — 5,3 (318 млрд руб.) из 12,7 миллиарда долларов (762 млрд руб.)», — говорится в обзоре.

В нем также отмечается, что третье место по количеству выданных займов Казахстану занимают Соединенные Штаты. На их долю приходится 12,9 млрд долларов (774 млрд руб.). При этом уточняется, что основной портфель займов США держат в прямых инвестициях.

На четвертой позиции в топ-5 кредиторов казахстанской экономики расположился Китай. Доля прямых инвестиций из Поднебесной в портфеле займов Казахстану составляет всего 7,1%. Это объясняется тем, что Китай сократил объем займов с 13,2 до 12,3 млрд долларов (792 и 738 млрд руб., соответственно). В обзоре поясняется, что КНР предпочитает не рисковать и выстраивает политику финансирования Казахстана на возвратных кредитах.

Замыкает пятерку крупнейших кредиторов Казахстана Франция, с объемом займов в 11,7 миллиарда долларов (702 млрд руб.).

В обзоре также отмечается, что общий объем внешнего долга Казахстана на 30 сентября 2016 года составил 165,4 миллиарда долларов (9,9 трлн руб), увеличившись по сравнению с 2015 годом на 7,8%. При этом уточняется, что основную часть долга составляют корпоративные займы коммерческого сектора — 87,3%, а на сектор госуправления приходится всего 7,7% внешнего долга страны.

Напомним, как сообщало в декабре 2016 года ИА REGNUM, Казахстан оказался на втором месте в числе крупнейших заемщиков Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Опережает страну по объему взятых у ЕБРР кредитов только Турция."В 2016 году наши инвестиции втрое превышают тот уровень вложений, который был в 2014 году. Это рекордный год по объему вложений ЕБРР в Казахстан. Казахстан стал для ЕБРР второй крупнейшей страной по своим операциям. Казахстан опережает только Турция из тех стран, в которых присутствует ЕБРР. На данный момент наш банк подписал более 30 проектов на 815 млн евро (52,9 млрд руб.). К концу 2016 года ожидаем, что портфель наших проектов составит 850−900 млн евро (55,2−58,5 млрд руб.). Мы реализуем проекты в сельском хозяйстве, работаем по инфраструктурным проектам, по проектам коммунальной сферы, МСБ, сотрудничаем с фининститутами», — рассказала тогда директор по Казахстану при ЕБРР Джанет Хекман на пресс-конференции в Алма-Ате.

Она также отметила, что в 2017 году ЕБРР может инвестировать в экономику Казахстана от 800 млн до 1 млрд евро (52 — 65 млрд руб.).