Кишинёв, 16 января, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Входящая в правящую в Молдавии коалицию Либеральная партия (ЛП) подготовила законодательную инициативу в парламент об отставке президента республики Игоря Додона. Как сообщил 16 января на пресс-конференции в Кишиневе лидер либералов Михай Гимпу, авторы инициативы считают, что Додон нарушил молдавскую конституцию, когда поздравил Вадима Красносельского с победой на выборах президента Приднестровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Privesc.Eu Moldova Игорь Николаевич Додон

По словам Гимпу, тем самым, Додон «признал самопровозглашенную республику» и нарушил клятву соблюдать законы страны, защищать демократию, суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдавии.

Либералы рассчитывают собрать 34 подписи для начала процедуры отставки президента. В случае, если парламент проголосует за отставку Додона, данный вопрос затем будет вынесен на республиканский референдум.

Комментируя инициативу либералов, пресс-секретарь Додона Ион Чебан заявил, что действия партии Гимпу носят электоральный характер и являются отчаянной попыткой вернуть утраченный политический рейтинг. «Мы понимаем, почему один из лидеров унионизма в Молдове испытывает чувство безысходности. Понимаем, почему действия президента Игоря Додона вызвали истерию и панику среди тех, кто не хочет окончательного решения приднестровского конфликта, тех, кто не хочет укрепления молдавской государственности, кто не хочет сохранения нейтралитета Республики Молдова», — добавил Чебан.

В Демпартии Молдавии, являющейся доминирующей политической силой в правительственной коалиции, заявили, что намерены обсудить этот вопрос с партнерами-либералами, и в случае необходимости обратятся в Конституционный суд с просьбой установить, была ли Додоном нарушена конституция.

В то же время почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков сказал, что аргументы либералов не выглядят убедительными, тем более что Додон приступил к исполнению своих обязанностей всего две недели назад.

Напомним, с 16 по 18 января президент Молдавии находится с официальном визитом в Москве, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Игорь Додон на своей странице в Facebook поздравил нового президента Приднестровья Вадима Красносельского с победой на выборах, предложив ему встретиться и заявив, что это может открыть новую страницу в отношениях между Молдавией и Приднестровьем. В ходе состоявшейся 4 января встречи Додон повторно поздравил Красносельского с избранием на пост президента. Стороны договорились о подготовке пакета решений первоочередных проблем между Кишиневом и Тирасполем.