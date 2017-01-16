Вильнюс, 16 января, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Электросистемы трех стран Прибалтики сделают чуть ли не «самый важный шаг на пути к синхронизации» с Европой и разрыву с российской сетью БРЭЛЛ, объявил сегодня, 16 января, литовский оператор LitGrid, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Венцель Ульрик Торное. Швея

Прибалтика уже в ближайшее время планирует, «ненадолго прервав все связи с соседними энергетическими системами, пытаться работать изолированно и на время испытания стать самостоятельной энергетической системой». В январе было начато изучение подготовки к попытке работать изолированно.

«Эта попытка работать изолированно как никогда приблизит нас к состоянию, которое испытает на себе электросистема, десинхронизирующаяся от IPS/UPS и готовящаяся к синхронизации с сетями континентальной Европы. На данный момент мы являемся частью большой системы IPS/UPS (БРЭЛЛ), которая сильно зависит от других её участников — России и Белоруссии. Например, частота всей этой электросистемы централизованно управляется из Москвы. Во время испытания мы проверим возможности энергетической инфраструктуры, возможность управлять и контролировать ситуацию абсолютно самостоятельно и идентифицировать места, которые нуждаются в совершенствовании, что и является главной целью испытания», — говорит генеральный директор оператора системы передачи электричества LitGrid Дайвис Вирбицкас.

Попытка изолированной работы — «один из важнейших шагов в подготовке к синхронизации», — утверждают в компании. Во время испытания страны Прибалтики ограничат связи с соседними странами — Россией и Белоруссией. Потребность в электричестве в Литве, Латвии и Эстонии будут гарантировать только находящиеся в этих странах источники производства электричества и соединения постоянного потока высокого напряжения с Северными странами. Самостоятельно будет выдержан баланс систем и частота электросистем. В январе международная консультативная компания Tractebel Engineering начинает изучение подготовки к испытанию. Будет намечена модель отсоединения от энергетических России и Белоруссии, планируется определить самое подходящее для этого время.

При модулировании различных ситуаций в энергетической системе также станет ясно, какие технологические меры в своей сети должны будут внедрить операторы передачи электричества Литвы, Латвии и Эстонии. Позже условия испытания будут согласованы со всеми, на кого это может повлиять: с участниками электрорынка, операторами системы передачи электричества других стран, производителями электричества. «Хотя испытание продлится недолго, подготовка к нему — тщательная и долгая. Участники электросистемы очень связаны друг с другом, поэтому все свои действия мы должны внимательно согласовывать, взвешивая множество экономических, технологических и правовых факторов», — говорит Вирбицкас. Изучение подготовки к испытанию отчасти финансируется на средства Европейского фонда по развитию инфраструктуры.