Ставрополь, 16 января, 2017, 14:51 — ИА Регнум.



Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края Тело мальчика на реке Калаус нашли после 15 дней поиска

В Ставропольском крае после 15-дневных поисков найдено тело восьмилетнего мальчика, провалившегося под лед на реке Калаус. Его отнесло течением примерно на 500 метров от места, где он провалился под лед. Снижение уровня воды во время потепления помогло спасателям найти тело.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель регионального управления МЧС, тело мальчика было найдено в реке Калаус 16 января примерно около 09:00. Мальчик провалился под лед днем 1 января и его поиски велись 15 дней.

Искала большая группа людей, включая водолазов, спасателей, волонтеров и казаков. Однако течением его унесло примерно на 500 метров от места падения.

Как добавили корреспонденту ИА REGNUM в противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края, на участке реки, где было найдено тело малыша, не было льда и с потеплением уровень воды упал. В результате, тело всплыло на поверхность реки, где его заметили поисковики.

Спасатели вытащили тело малыша на берег и передали родственникам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января мальчик с друзьями пошел на реку Калаус в городе Ипатово. Там он наступил на лед и провалился. Течение мгновенно затянуло его под лед.

Читайте по теме:

На ставропольской реке два дня ищут пропавшего ребенка

Трехдневный поиск ребенка на Ставрополье не дал результатов

Друг безуспешно попытался вытащить товарища, после чего позвал на помощь взрослых. Поиски велись большой группой людей, численность которых превысила 50 человек. В течение двух недель поисковые группы пробивали лед, прочесывали русло реки от хутора Вишневый до города Ипатово.

Следственный комитет ведет проверку по факту падения в реку мальчика.