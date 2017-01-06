Трехдневный поиск ребенка на Ставрополье не дал результатов

Спасатели, водолазы, волонтеры и казаки не прекращают поиска и сегодня

Ставрополь, , 11:40 — REGNUM



В Ставропольском крае четвертый день идет поиск ребенка в районе реки Калаус города Ипатово. В поисках задействованы более 50 человек из числа спасателей, водолазов, волонтеров и казаков.

Ежедневно поиск мальчика начинается с восходом солнца и завершается только тогда, когда становится темно и продолжать искать бессмысленно.

В управлении МЧС региона сообщили ИА REGNUM, что, по данным на утро 6 января, мальчика еще не нашли. Накануне водолазы продолжали обследовать прибрежную зону. Всего их задействовано 17 человек.

Поиск ведется также казаками, волонтерами, спасателями. Всего 57 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поиски мальчика восьми лет начались ранним утром 3 января. Водолазы обследовали 250 метров полосы реки, для чего им пришлось расколоть 350 кв. м льда.

Спасатели прошли заторные места и два моста. Прекращать поиски никто не намерен. Поисковая группа постоянно увеличивается. Поиски продолжаются как на самой реке, так и по ее берегам.

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