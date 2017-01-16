Москва, 16 января, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Вопрос развития контейнерных перевозок по Северному морскому пути пока не решен. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 января заявил заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский на круглом столе, посвященном социально-экономическому развитию в Арктической зоне Российской Федерации.

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«Вопрос развития контейнерных перевозок по Северному морскому пути — вопрос дискуссионный. Он на самом деле сегодня не имеет однозначного ответа, и эксперты не сходятся во мнениях о ближнесрочной перспективе развития контейнерных перевозок», — заявил Цыбульский.

«Мы все понимаем, что Арктическая зона — очень специфическая с точки зрения как минимум климатических условий, и не каждая продукция, перевозимая в контейнерах, может выдержать мороз в —50 градусов», — пояснил замминистра.

Более того, «до конца непонятно, насколько в ближайшей перспективе окупаемы проекты, связанные с контейнерными перевозками», указал он.

Это означает, что на начальном этапе развития Северного морского пути «основную загрузку должны составить, наверное, товары, связанные с добычей полезных ископаемых, их переработкой и так далее», подчеркнул заместитель министра экономики.

Комментируя вопрос крайне высокой стоимости транспортной перевозки для среднего и малого бизнеса — ледовая проводка составляет десятки миллионов рублей, — Цыбульский отметил, что вслед за приходом крупных компаний эти издержки, как ожидается, будут снижаться и откроют новые возможности для предпринимателей. «Они (перевозки, связанные с добычей полезных ископаемых — прим. ИА REGNUM ) как определенный драйвер развития Северного морского пути могут в дальнейшем дать импульс развитию контейнерных, транзитных перевозок и так далее», — подчеркнул он.

Напомним, что 16 января состоялся экспертный круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие в Арктической зоне Российской Федерации», к участию в котором были приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и научных организаций. Круглый стол открывает цикл мероприятий в преддверии Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который состоится в Архангельске 29—30 марта 2017 года.