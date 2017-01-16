Вашингтон, 16 января, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Уходящий американский президент Барак Обама обеспокоен: в некоторых политических кругах США и в американском обществе бытует мнение, что президент России Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем действующие американские власти. Об этом глава Белого Дома сообщил в интервью телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

«Меня обеспокоило, насколько в некоторых кругах распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США», — сказал Обама.

Комментируя скандал с «хакерскими атаками», Обама отметил, что в американском обществе возник раскол: Демократическая и Республиканская партии враждуют, забыв, что должны «играть на одном поле».

Напомним, скандал с «хакерскими атаками из России», которые, по версии американских СМИ и властей США, привели к выборам в США президента Дональда Трампа (инаугурация состоится 20 января), разразился после заявлений американских спецслужб. Путина в американских СМИ обвинили в том, что он якобы направлял действия хакеров, и результаты выборов президента США оказались подтасованы.

Никакими доказательствами эти обвинения не подтверждены. Между тем, после этих утверждений в отношении России введены со стороны Вашингтона очередные санкции.

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