Санкт-Петербург, 16 января, 2017, 13:38 — ИА Регнум. Активисты различных партий и общественных движений готовят общегородскую акцию в форме митинга против решения властей Санкт-Петербурга о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви.

ИА REGNUM Исаакиевский собор

«Передал в комитет по законности уведомление о митинге 28 января в защиту Исаакия», — сообщил сегодня на своей странице в соцсети депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, представляющий партию «Яблоко».

Митинг планируется провести с 13:00 до 15:00 на Марсовом поле. Предполагаемое количество участников — 5 тысяч человек. Заявку на проведение акции подписали депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, Максим Резник («Партия роста»), Алексей Ковалев («Справедливая Россия») а также и Борис Вишневский от «Яблока», а также лидер городской организации партии «Парнас» Андрей Пивоваров и глава отделения «Партии прогресса» Полина Костылева.

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Отметим, что Андрей Пивоваров «как вариант возможного примирения сторон» предложил создать Наблюдательный совет при Исаакиевском соборе. Об этом он написал в открытом письме главе РПЦ Патриарху Кириллу.

«Миссия церкви как раз и состоит в том, чтобы объединять людей, гасить конфликты, призывать к взаимному уважению и терпению. Вмешательство Патриарха могло бы погасить конфликт вокруг Исаакиевского собора», — объяснил Пивоваров мотивы своего письма, подчеркнув, что является крещенным в православии человеком.

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Напомним, 10 января Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ решен. Собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом храм останется в государственной собственности Санкт-Петербурга. Как стало известно позже, о таком решении губернатора попросил Патриарх Кирилл.

В ответ на это решение активисты оппозиционных партий и движений начали общественную кампанию с целью помешать передаче собора в руки Церкви. В пятницу, 13 января, в сквере на Исаакиевской площади состоялся народный сход тех, кто не согласен с решением губернатора. Также против закрытия музея в соборе высказался Союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В структуру ГМП «Исаакиевский собор» входят также Смольный собор, Сампсониевский собор и храм Спас на Крови. Первые два уже фактически находятся в руках РПЦ.

Сейчас в ГМП работает 393 постоянных сотрудника, привлекаются и около ста внештатных экскурсоводов. По словам директора ГМП Николая Бурова, с получением нового статуса собора музей в прежнем виде прекращает свое существование.