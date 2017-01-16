Москва, 16 января, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Законопроект о декриминализации побоев близкими лицами Госдума может 20 января рассмотреть во втором чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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«Мы сейчас обсуждаем ситуацию, связанную со вторым чтением, это будет, видимо, уже на этой неделе, скорее всего в пятницу», — сказал депутат.

По его словам, при подготовке законопроекта ко второму чтению обсуждаются вопросы, связанные с малолетними детьми, беременными женщинами, звучат предложения применять такую форму, как примирение в рамках административных дел о побоях.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о декриминализации «шлепков». Инициативой исключаются из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторное совершенное данное деяние ответственность будет наступать по уголовному законодательству.